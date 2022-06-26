Джонсон каналу CNN: российская «вечеринка» углеводородов окончена

Премьер-министр Соединённого королевства Великобритании Борис Джонсон сообщил CNN о том, что «Большая семёрка» осознала окончание российской «вечеринки» углеводородов.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил CNN о том, что во время переговоров участники саммита G7 пришли к единому мнению касательно вопросов российских углеводородов.

Джонсон заявил, что «Группа семи» окончательно осознала потерю российского ископаемого топлива.

Согласно выступлению Джонсона страны G7 будут стремиться заменить энергоносители из России на экологически чистые. Для этого он предлагает развивать зелёную энергетику государств-членов объединения.

Примечателен и тот факт, что британский премьер-министр заявил о своём намерении строить в Великобритании один ядерный реактор каждый год, а не раз в десять лет как планировалось раньше.