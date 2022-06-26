Прощай Юра Шатунов: как поклонники простились с музыкантом

Сегодня прошло прощание поклонников, родных и близких с легендой 80-90 годов Юрием Шатуновым. Посмотрим как это было.

Сегодня, 26 июня, больше 10 тыс. друзей, близких и поклонников пришли попрощаться с музыкантом Юрием Шатуновым. Траурный зал просто утопает в белых розах.

Из-за аномально жаркой погоды для людей организована раздача прохладительной воды.

«На данный момент роздано уже более 3 тыс. бутылок. Бесплатная раздача воды продолжится до конца церемонии», —прокомментировали сотрудники траурного зала.

Также выставлены правила порядка к очереди: беременные женщины с детьми, граждане с опорно-двигательными заболеваниями могут попасть на церемонию без очереди. Там же работают несколько медицинских бригад, которые окажут помощь в нужную минуту.

Периметр зала охраняется 94 сотрудниками Росгвардии. Целых пять часов, люди шли нескончаемым потоком и прощались с любимым артистом. Это зрелище на которое без слез не посмотришь.

Его тело будет кремировано. Часть праха будет захоронено на Троекуровском кладбище, а вторая часть - в Германии, т.к. за границей проживает вся семья музыканта.

Юрий Шатунов - бывший солист группы "Ласковый май" и в настоящее время сольный артист скончался от острой сердечной недостаточности. Артисту на момент смерти было 48 лет.