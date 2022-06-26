Bloomberg: страны G7 договорились поддерживать Украину бессрочно

Издание Bloomberg сообщает, что государства-участники "Большой Семёрки" пришли к соглашению о бессрочной поддержки Украины.

Вечером воскресенья американское новостное агентство Bloomberg сообщило, что по итогу заседания участников саммита G7 лидеры стран организации подписали соглашение о бессрочной поддержки Украины.

Вместе с тем в документе отмечается, что речь идёт об оказании помощи Киеву в условиях российской военной спецоперации, которая охарактеризована в договоре G7 как "путинская агрессия".

Таже договор "Большой Семёрки" постановляет, что государства объединения будут поддерживать Украину в финансово-экономическом, политическом и военном планах.