Bloomberg: страны G7 договорились поддерживать Украину бессрочно
Издание Bloomberg сообщает, что государства-участники "Большой Семёрки" пришли к соглашению о бессрочной поддержки Украины.
Вечером воскресенья американское новостное агентство Bloomberg сообщило, что по итогу заседания участников саммита G7 лидеры стран организации подписали соглашение о бессрочной поддержки Украины.
Вместе с тем в документе отмечается, что речь идёт об оказании помощи Киеву в условиях российской военной спецоперации, которая охарактеризована в договоре G7 как "путинская агрессия".
Таже договор "Большой Семёрки" постановляет, что государства объединения будут поддерживать Украину в финансово-экономическом, политическом и военном планах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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