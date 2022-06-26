Столкнувшись с хаосом в своих аэропортах, Германия приглашает на работу гастарбайтеров
Более быстрое, чем ожидалось, возобновление воздушного движения после пандемии привело к нехватке персонала, что стало причиной задержек отмены рейсов в аэропортах ФРГ.
Правительство Германии объявило в воскресенье, что намерено привлечь иностранных рабочих, чтобы положить конец хаосу в аэропортах.
«Правительство планирует разрешить въезд срочно необходимого иностранного персонала для временной работы в Германии», — заявил министр труда Хубертус Хайль изданию Bild.
«Работодатели должны платить обычную заработную плату и предоставлять достойное жилье на временный период», — продолжил министр, уверяя, что это не «социальный демпинг». По данным Bild речь может идти о нескольких тысячах рабочих.
Согласно исследованию Института экономики Германии, в настоящее время в аэропортах Германии не хватает около 7200 специалистов. Это отсутствие приводит к каскадным отменам рейсов, в частности немецкой компанией Lufthansa, и длинным очередям на проверках безопасности.
Министр внутренних дел Нэнси Фейсейт, со своей стороны, заверила Bild , что не будет уступок в плане безопасности, уточнив, что эти «приглашенные в страну лица, прибывающие из-за границы, будут наняты, например, для обработки багажа».
Перевозчики не ожидают быстрого эффекта от правительственных мер.
«Мы ожидаем, что ситуация снова нормализуется в 2023 году», — сказал представитель Lufthansa, который за последние недели сократил более 2000 рейсов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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