G7 в пику китайскому «Шелковому пути» запускает свой инфраструктурный проект на $600 млрд
Группа ведущих демократических промышленно-развитых стран «Большой семерки» решила конкурировать с Китаем в глобальной инфраструктурной инициативе.
На саммите в Баварии главы государств и правительств G7 официально запустят «Партнерство для глобальной инфраструктуры», объявил в воскресенье Джо Байден.
Проект, о котором было объявлено в прошлом году, призван стать альтернативой проекту «Новый шелковый путь», запущенному Китаем в 2013 году, с которым страна открывает новые торговые пути в Европу, Африку, Латинскую Америку и Азию.
«Вместе с партнерами по G7 мы хотим к 2027 году мобилизовать 600 миллиардов долларов для инвестиций в глобальную инфраструктуру», — сообщили в Белом доме.
Президент США Джо Байден заявил, что США планируют выделить 200 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет за счет грантов, федерального финансирования и мобилизации инвестиций частного сектора.
Байден сообщил, что проект направлен на создание устойчивой инфраструктуры, «которая улучшает жизнь людей во всем мире, укрепляет и диверсифицирует наши цепочки поставок, создает новые возможности для американских рабочих и предприятий и способствует нашей национальной безопасности».
Официальный представитель США заявил в воскресенье, что инициатива, запущенная США, нацелена на страны с низким и средним уровнем дохода. Целью являются инвестиции в инфраструктуру, «которые нужны странам без диктата извне».
Проекты будут привязаны к высоким стандартам, «чтобы эти инвестиции были экономически и коммерчески обоснованы и не приводили к долговым ловушкам».
Директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в субботу, что Китай будет «в эпицентре внимания» на саммите G7 в Баварии.
В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен представил Китай как величайший долгосрочный вызов международному порядку, несмотря на существующий кризис на Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев
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