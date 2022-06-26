Против медиков «скорой», доставлявшей Шатунова в Домодедовскую ЦГБ, возбуждено уголовное дело

Врачи «скорой помощи», которые доставляли музыканта Юрия Шатунова в больницу стали фигурантами уголовного дела.

Следствие будет выяснять почему Шатунову не оказали помощь своевременно и допустили развития сердечной недостаточности, кототрая послужила смерти музыканта.

Директор Шатунова, Аркадий Кудряшов рассказал «КП», что после звонка в «скорую» диспетчер заявила друзьям музыканта, чтобы они сами доставляли больного в больницу.

«Юре стало плохо за столом. Внезапно он схватился за грудь, ему было тяжело дышать. Мы позвонили в «скорую», но диспетчер сказала, мол, везите сами, вам придётся долго ждать», - рассказал Кудряшов.

В итоге, в сельский филиал ЦГБ, куда первоначально доставили певца прислали необорудованную Газель, без необходимой аппаратуры.

Все это привело к задержке с оказанием помощи музыканту в крайне тяжелом состоянии.

Следствию предстоит выяснить идет ли речь о халатности медперсонала.