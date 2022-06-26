Кадыров объяснил главные отличия союзных войск России от украинских

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об отличиях бойцов РФ, ЛНР и ДНР от военных и наёмников ВСУ.

26 июня Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале решил поделиться со своей аудиторией мыслями касательно причин успеха союзных войск в специальной военной операции.

Кадыров считает, что успех операции зависит от грамотно составленного плана, который учитывает все нюансы: численность живой силы противника, наличие техники и артиллерийских установок.

Только после составления плана союзные войска начинают выполнение операций, именно наличие не только высококлассных бойцов, но и эффективного командования и отличает Россию от Украины по мнению Рамзана Кадырова.

Также в своём сообщении он высказал благодарность командиру специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР Замиду Чалаеву, который успешно справляется с задачей управления отрядом своих бойцов.