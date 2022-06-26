Огородники рассказали, чем можно подкормить помидоры, чтобы они были сладкими

Вкус томатной мякоти напрямую зависит от идеального соотношения сахаров и кислот. Дождливое или, напротив, засушливое лето может испортить вкус урожая: томаты будут кислыми.

Сладкий вкус обеспечивается содержанием глюкозы и фруктозы в сухом веществе. Не менее важна концентрация кислот. Тем, кто любит сахарные томаты, стоит выбирать соответствующие сорта, ведь во многом вкус зависит от характеристик вида.

Кроме того, на вкус оказывают влияние внешние факторы: погодные условия, уровень кислотности грунта, интенсивность поливов и т. д. Правильно подобранное удобрение позволит собрать вкусный урожай плодов. В большей степени томаты нуждаются в подкормках во время бутонизации, после появления завязей и когда наливаются плоды.

Если при высадке рассады в почву хорошо заправили органикой и минеральными удобрениями, то растения развились в мощные кусты. Ведь именно от вегетативной массы зависит размер плодов, плоды формируются благодаря тем питательным веществам, которые накопили листья.

Рядом с помидорами посадить базилик, он улучшает вкус и увеличивает сладость.

Давать созревать и дозревать на кусте, тогда он будет вкуснее.

Поливать не часто, но обильно, слишком частые поливы приведут к тому, что томаты будут водянистыми и кисловатыми.

Высаживать на освещённые участки, недостаток солнца препятствует накоплению сухих веществ и соответственно сахаров в плодах.

Причиной кислого вкуса плодов может стать избыточная кислотность грунта. Для этого будет идеальным вариантом подкормка древесной золой, она не только раскисляет, но и насыщает почву калием, кальцием и магнием: 1 стакан на 10 литров воды.

Улучшает вкус марганцовка, она не только убережёт от дефицита марганца и поможет защитить их от заболеваний.

Подкормка сульфатом магния: 15 гр на 10 литров воды, магний участвует в процессе фотосинтеза и улучшает вкусовые качества. Во время налива томатов к раствору древесной золы добавляем одну столовую ложку поваренной соли и поливаем под корень