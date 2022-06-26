Сторонники права на аборты в США заблокировали Капитолий в Аризоне

Протестующие против запрета абортов в США произвели осаду аризонского Капитолия вечером 26 июня.

Вечером воскресенья агрессивно настроенные американские протестующие против запрета абортов в Соединённых Штатах окружили здание Капитолия в Аризоне, где проходило заседание Сената.

Скопление митингующих было столь плотным и угрожающим политикам США по соседству, что прибывшие на место митинга полицейские были вынуждены применить резиновые пули.

Напомним, что накануне Верховный суд Соединённых Штатов отменил силу судебного прецедента от 1973 года, который гарантировал американцам право на аборт на федеральном уровне.