Блинкен предрекает России потерю $19 млрд из-за запрет G7 на импорт золота из РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что Россия может лишиться девятнадцати миллиардов долларов в условиях запрета G7 на импорт российского золота.
Вечером 26 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен дал интервью изданию CNN, где сообщил, что страны-участницы клуба G7 планируют ввести полный запрет на закупку российского золота.
"Инициатива, о которой мы объявляем, [затрагивает - Autoparus] вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 миллиардов долларов, и большая часть из них приходится на страны "семерки", - утверждает Блинкен.
По мнению Энтони Блинкен, подобная ограничительная мера ещё сильнее помешает России финансировать свою военную спецоперацию на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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