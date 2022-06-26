В столице Турции спецназ превентивно задержал более 50 участников гей-парада

Марш гордости ЛГБТК+ в Стамбуле в очередной раз был жестоко сорван турецкой полицией, которая произвела десятки арестов, арестовали даже фотографа AFP.

Еще до начала митинга спецназ ворвался в несколько баров в районе Джихангир вокруг знаменитой площади Таксим и спонтанно арестовал там людей, в том числе журналистов и ЛГБТК+-активистов, отмечает AFP.

Как и каждый год, марш гордости был официально запрещен мэром Стамбула, но сотни демонстрантов, размахивающих радужными флагами, собрались на улицах, прилегающих к площади Таксим, которая полностью закрыта для публики.

Скандируя Будущее странное», «Ты никогда не будешь один» или «Мы здесь, мы странные, мы никуда больше не пойдем», демонстранты затем чуть более часа маршировали по улицам района Джихангир, при поддержке местных жителей, которые вышли на балконы и смотрели за шествием из окон.

Задержанных доставили на двух полицейских автобусах в главный полицейский участок города, отметили в AFP.

НПО Kaos GL, которая проводит кампании по продвижению и защите ЛГБТК+, насчитала не менее 52 арестованных, сообщила Amnesty International, которая призвала к их «безоговорочному и немедленному освобождению» в Twitter.

После впечатляющего парада в Стамбуле в 2014 году, в котором приняли участие более 100 000 человек, турецкие власти из года в год официально запрещали прайд-марш из соображений безопасности.

В пятницу еврокомиссар по правам человека Дуня Миятович призвала власти Стамбула отменить действующий запрет на марш прайда и гарантировать безопасность мирных демонстрантов.

«Права ЛГБТ в Турции должны быть защищены», — сообщила она, призвав «положить конец (их) стигматизации».

Гомосексуализм, декриминализированный в Турции с середины 19 века (1858 г.), не запрещен, но по-прежнему в значительной степени подвергается социальному осуждению и враждебности со стороны правящей исламско-консервативной партии ПСР и правительства президента Реджепа Тайипа. Эрдогана, который однажды назвал гомосексуалистов «сумасшедшими».

В 2020 году платформа Neftlix была вынуждена отказаться от производства сериала в Турции, потому что он представлял гей-персонажа и не получил зеленый свет от властей. В том же году французский бренд спортивного инвентаря и одежды Decathlon стал предметом призывов к бойкоту в Турции за то, что в своих кампаниях он выражал поддержку и терпимость сообществам ЛГБТК +.