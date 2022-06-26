Дачники рассказали, как увеличить количество завязей на клубнике
Клубника – вкусная и полезная ягода, да еще и созревает обычно раньше других. И поэтому каждый дачник или садовод хочет, чтобы она дала урожай побольше.
Уход за клубникой заключается в создании комфортных условий для растений в регулярном поливе, прополке сорняков, рыхление почвы в междурядьях, мульчировании, защите от вредителей и заболеваний.
И главное не забывать о подкормках. Чем сильнее и здоровее будут кусты клубники, тем крупнее на них вырастут ягоды. Однако надо помнить, что нельзя перекармливать растение, так как это приведёт к тому, что ягоды будут плохо завязываться.
Подготовку рассады начинаю во время сбора урожая, присматриваюсь к самым лучшим и урожайным и помечаю их, чтобы от них оставить усы. Когда только появятся усы с укоренением не затягиваю, беру только мощные первого порядка. Если не требуется рассада, то удаляю все, чтобы питательные вещества тратились на сами кустики.
Для активного цветения и образования завязей понадобится фосфор, калий, бор, цинк. Калий способствует формированию обильных завязей и влияет на качество плодов. Фосфор отвечает за образование бутонов и продолжительность цветения.
Бор влияет на образование пыльцы, образования семян и завязывания плодов клубники. Цинк увеличивает количество плодов.
Делаю подкормки из древесной золы, для этого 2 стакана золы заливаю 2 литрами кипятка, даю настояться сутки, процеживаю и разбавляю в 20 литрах воды. Добавляю к этому раствору борную кислоту, 10 гр растворяю в стакане горячей воды и вливаю в зольный раствор в 20 литров. Поливаю под каждый куст по поллитре этого раствора.
Опубликовано: Ангелина Крент
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