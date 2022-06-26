Трагедия ЮАР: в результате стрельбы в ночном клубе погибло 22 подростка

Заниар Матапур - виновник жесткой расправы в ночном клубе 22 подростков и двух взрослых мужчин. Что же заставило его сделать такое страшное преступление?

Волнения в мире не перестают удивлять. Трагедия в ЮАР произошла с 25-26 июня, в клубе Ист-Лондон. Неизвестный открыл огонь по людям. Погибло по предварительным данным 22 человека.

Пока никаких результативных оценок нет. Департамент здравоохранения сказал, что результаты будут после того, как все тела будут вскрыты. Однако кое-что известно о личности, которая является виновником в страшных убийствах. Его зовут Заниар Матапур. Убийца является гражданином Норвегии, хотя у него иранская национальность.

По словам PST за Матапуром осуществлялась слежка с 2015 года, по причине его общения с исламистскими группировками. Еще в мае была проведена беседа, в ходе которой полиция сделала вывод, что он безопасен и не несет угрозы другим людям.

Также были проведены результаты психатрической экспертизы, которые указывают на проблемы с психикой, присутствующие у подозреваемого.

Суд ЮАР уже предъявил ему серьёзные обвинения в совершении акта терроризма, покушения на жизнь невинных людей и убийство с особой жестокостью.

Погибло по меньшей мере 22 подростка и мы не можем не узнать правду. Основной причины смерти граждан пока не установлено, однако после вскрытия и сбора необходимых результатов все будет обнародовано - так пообещал лидер Южной-Африканской республики. Данная информация была оглашена в Twitter.