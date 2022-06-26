Президент Колумбии призвал отказаться от экстрадиции в США наркодилеров, которые подчиняются местным законам

Новый избранный президент Колумбии Густаво Петро в воскресенье предложил отменить систему экстрадиции в США людей, которые подчинятся требованиям правосудия в своей стране.

В интервью изданию Cambio Петро предложил обусловить экстрадицию «несоблюдением процессов мирной ликвидации наркотрафика».

По словам Петро, возможно США это не понравится, но необходимо попробовать, чтобы знать работает ли она.

Экстрадиция «является двусторонним договором, и поэтому нас двое, как и в любом браке», — подчеркнул 62-летний лидер, который 7 августа примет бразды правления страной-союзником США в регионе.

Две страны уже почти полвека сотрудничают в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, яростным противником наркомафии является г-н Петро.

Через два дня после своего избрания Густаво Петро разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом, который пообещал, по его словам, «более равноправные отношения». Г-н Байден сказал, что надеется «продолжать укреплять двустороннее сотрудничество».

В рамках своей амбициозной программы по преобразованию страны, отмеченной глубокими социальными разногласиями и насилием, Густаво Петро объявил во время своей кампании «политику коллективного подчинения правосудию для торговцев наркотиками», не сообщая дальнейших подробностей.

Экстрадиция долгое время была одним из основных инструментов, используемых для наказания кокаиновых авторитетов, таких как Отониэль, бывший лидер крупнейшего наркокартеля Колумбии, который был передан Соединенным Штатам в мае.

Колумбия остается крупнейшим в мире производителем кокаина, а США — основным потребителем этого наркотика.