Огородники рассказали о лучших сортах кабачков

В этой публикации мы осветим актуальные вопросы выращивания кабачков. Когда, на каком расстоянии и на какую глубину сажать кабачки в открытом грунте.

Существует большое количество сортов, гибридов. Они отличаются сроками созревания, весом и длиной плодов, формой, цветом, а также вкусом. Можно высаживать с разными сроками плодоношения и употреблять в пищу с первого месяца лета до самой поздней осени.

Кабачки теплолюбивая огородная культура, для них подходят для выращивания солнечные места, плодородная почва. Кабачки созревают очень быстро и не приходится долго ждать урожая.

Особенно любят выращивать на своих огородах Грибовский 37. Растение требует на грядке много места, даёт каждый год стабильный урожай в любое лето. Растёт быстро достигает до технической зрелости спустя 45-50 дней после всходов. Прекрасно переносит перепады температуры, нетребователен к уходу.

Следует отметить сорт Зебру, особенностью сорта является холодостойкость и хорошая урожайность, также переносит колебания температуры. Вегетация проходит 38-40 суток, масса плодов колеблется 0,5-0,7 кг.

Кожура покрыта полосками светлыми и тёмными зелёных тонов. Нежная мякоть сбалансирована по сочности и плотности. Плоды могут долго храниться не теряя вкусовых качеств.

Кавили созревает быстро, по истечении 1,5 месяца появляются плоды с нежной вкусной мякотью. Долго не перезревает, если не успеешь снять во время урожай. Вот только долго не хранится, около двух месяцев, нужна переработка плодов.

Ролик, очень ранний сорт, успевает созревать за короткое время и давать не плохой урожай. Собирать плоды можно спустя 38-40 суток, средняя масса которых около одного кг. Благодаря плотной кожице прекрасно хранится, вынослив к холоду и серой гнили. Мякоть рыхловатая, сочная.