Лидеры G7: мы должны быть круче Путина и показать на фото свои мышцы

Лидеры G7 всерьёз обсуждали вопрос о совместном фото с голыми торсами, чтобы быть "круче Путина".

Как передает передает France-Presse, во время обеда лидеры "Большой семерки" шутили над известной фотосессией российского президента с голым торсом.

По общему мнению, следовало показать, что главы государств-членов "Большой семёрки" гораздо круче Путина.

Глава правительства Канады Трюдо предложил

"устроить показ верховой езды с голым торсом".

На что британский премьер Джонсон заметил, что лидеры "Большой семерки"

 "должны показать грудные мышцы"

Интересно, а единственной женщине в этой компании, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен что больше понравилось?

Голый торс или грудные мышцы? Хотя из нынешней риторики Запада понятно, что он ради показной "крутости" готов на все.

В том числе и на Урсулу фон дер Ляйен.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

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