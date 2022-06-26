Кончита Вурст посвятила композицию боевикам нацполка «Азов», своим бородатым сосестрам
Австриец Том Нойвирт известный тем, кто следит за конкурсом Евровидение под псевдонимом Кончита Вурст, посвятил песню боевикам «Азова».
Популярный артист, который выступает в образе бородатой женщины, презентовал свою песню на Embrace Ukraine. Марафон проводится в рамках кампании по поощрению предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.
Композиция «Striving Together» («Боремся вместе») обращена к боевикам «Азова» , где автор называет их «своими собратьями и сосетрами».
Кроме австрийского фрика в телемарафоне поучаствовали победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra и Верка Сердючка.
Опубликовано: Тарас Медведев
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