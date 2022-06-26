Беларусь меняет собственные самолёты на российские "Искандеры": в причинах разбирался эксперт Ступак

Для чего лидер Беларуси согласен отдать свои самолёты взамен на российские комплексы "Искандер".

Иногда удивительные выводы некоторых экспертов достойны премии КВН за лучшую шутку.

Вот и небезызвестный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак с полной уверенностью заяляет, что:

Россияне берут в Беларуси самолеты вроде бы под модернизацию, забирают их себе, закрашивают белорусский флаг триколором с буквой "Z" — и отправляют против свободной Украины.

А вместо этого Беларусь получит эти ракетные установки.

Оказывается, украинские части ПВО нанесли российской авиации настолько сильные потери, что теперь Путин вынужден производить натуральный обмен на самолетов на "Искандеры" с ближайшим союзником.

Правда, эксперт забыл уточнить, сколько самолетов принимают участие в спецоперации и сравнить это количество с военным авиапарком Беларуси.

Зачем везти в Росиию, если в Барановичах есть собственный авиаремонтный завод.

Но в этом случае все умозаключения Ивана Ступака рухнули бы сразу и бесповоротно.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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