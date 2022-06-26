Беларусь меняет собственные самолёты на российские "Искандеры": в причинах разбирался эксперт Ступак
Для чего лидер Беларуси согласен отдать свои самолёты взамен на российские комплексы "Искандер".
Иногда удивительные выводы некоторых экспертов достойны премии КВН за лучшую шутку.
Вот и небезызвестный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак с полной уверенностью заяляет, что:
Россияне берут в Беларуси самолеты вроде бы под модернизацию, забирают их себе, закрашивают белорусский флаг триколором с буквой "Z" — и отправляют против свободной Украины.
А вместо этого Беларусь получит эти ракетные установки.
Оказывается, украинские части ПВО нанесли российской авиации настолько сильные потери, что теперь Путин вынужден производить натуральный обмен на самолетов на "Искандеры" с ближайшим союзником.
Правда, эксперт забыл уточнить, сколько самолетов принимают участие в спецоперации и сравнить это количество с военным авиапарком Беларуси.
Зачем везти в Росиию, если в Барановичах есть собственный авиаремонтный завод.
Но в этом случае все умозаключения Ивана Ступака рухнули бы сразу и бесповоротно.
Опубликовано: Андрей Авдей
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