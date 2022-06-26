Беларусь меняет собственные самолёты на российские "Искандеры": в причинах разбирался эксперт Ступак

Иногда удивительные выводы некоторых экспертов достойны премии КВН за лучшую шутку.

Вот и небезызвестный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак с полной уверенностью заяляет, что:

Россияне берут в Беларуси самолеты вроде бы под модернизацию, забирают их себе, закрашивают белорусский флаг триколором с буквой "Z" — и отправляют против свободной Украины.

А вместо этого Беларусь получит эти ракетные установки.