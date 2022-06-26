Сибирские каникулы: Ростуризм запускает тур по местам отдыха Путина

Ростуризм подготовил тур “Сибирские каникулы”, который пройдет по тем местам, где отдыхал наш президент, об этом сообщила глава этого ведомства Зарина Догузова.

Путешествие рассчитано на 8 дней, и участники смогут посетить Красноярский край, Хакасию и республику Тува. Запланировано посещение Саяно-Шушенской ГЭС и Долины царей.

Также туристы смогут порыбачить на берегу реки и отведать кухню коренных народов, населяющих эти места.

Ростуризм озвучил цену 60-90 тыс руб, сюда входит проживание и питание, а также страховка.

В России занялись развитием внутреннего туризма. Неплохо бы еще строить хорошие и комфортные отели, потому что не каждый человек может совершать походы по тайге.

Опубликовано: Антон Райт

 

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