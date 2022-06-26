Отец германской демократии - Адольф Гитлер: об этом публично заявил Ярослав Качиньский
По мнению Ярослава Качиньского (лидера польской партии "Право и Справедливость") отцом-основателем германской демократии является Адольф Гитлер.
Выступая перед избирателями в польском городе Иновроцлав президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский некоторыми высказывания поверг в шок не только избирателей, но и весь Евросоюз.
Так, рассуждая о будущем ЕС, политик заявил, что сейчас нужно говорить о "единой европейской нации", в которой все должны быть равны.
Сейчас же этой самой нации нет, а есть внутри европейские дрязги и разделение на тех, у кого больше прав, и тех, у кого прав меньше.
Качиньского возмутило, что Польшу отнесли в разряд "меньшеправных", мотивируя это тем, что поляки еще не доросли до требуемого уровня демократии.
Поэтому, не сдержавшись, политик допустил удивительный пассаж:
«Например, в Германии есть великие демократические традиции и демократическая зрелость, можно сказать, достигнутые с Адольфом Гитлером у руля».
Опубликовано: Андрей Авдей
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