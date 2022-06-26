Отец германской демократии - Адольф Гитлер: об этом публично заявил Ярослав Качиньский

По мнению Ярослава Качиньского (лидера польской партии "Право и Справедливость") отцом-основателем германской демократии является Адольф Гитлер.

Выступая перед избирателями в польском городе Иновроцлав президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский некоторыми высказывания поверг в шок не только избирателей, но и весь Евросоюз.

Так, рассуждая о будущем ЕС, политик заявил, что сейчас нужно говорить о "единой европейской нации", в которой все должны быть равны.

Сейчас же этой самой нации нет, а есть внутри европейские дрязги и разделение на тех, у кого больше прав, и тех, у кого прав меньше.

Качиньского возмутило, что Польшу отнесли в разряд "меньшеправных", мотивируя это тем, что поляки еще не доросли до требуемого уровня демократии.

Поэтому, не сдержавшись, политик допустил удивительный пассаж:

«Например, в Германии есть великие демократические традиции и демократическая зрелость, можно сказать, достигнутые с Адольфом Гитлером у руля».



