Какую пользу может принести выращивание бархатцев на огороде
Красивые цветы не только радуют глаз, но и могут быть очень полезны в самых разных огородных делах. Как применить тагетесы на даче, расскажут опытные садоводы.
Для огорода
Эфирные масла бархатцев отпугивают многих насекомых (мотыльки, комары, мошки) и огородных вредителей, останавливают развитие патогенной микрофлоры.
Из бархатцев производят биогербициды, безопасные для экологии, здоровья людей, животных и полезных садовых насекомых.
Полезные соседи
Соседство с бархатцами пойдет на пользу пасленовым растениям: баклажанам, картофелю, томату. Посадить цветы можно вокруг клубники, земляники, капусты.
Эфирные масла тагетесов убивают нематоду, не дают появляться на свет личинкам, оберегая огородные посадки и оздоравливая почву.
Высадив бархатцы вокруг теплицы, можно будет заметить, что вредителей в ней стало гораздо меньше.
Посадка
Посев делается примерно в середине мая. Почва должна быть прогрета не менее, чем на +15 градусов, а воздух - не ниже +10.
При хороших погодных условиях и достаточном количестве влаги всходы появятся уже спустя 4-7 дней.
Одного покупного пакетика семян хватит, чтобы засеять 1-2 квадратных метра земли. Самые мелкие семена у тонколистных бархатцев.
Они формируют кустики до 30-40 см в диаметре, отличаются приятным запахом и мелкими цветочками.
Цветение начинается уже через полтора месяца и продлится до первых заморозков.
Сидераты
Семена бархатцев можно смешать с семенами любых сидератов. Выросшую зеленую массу надо перекопать с землей, такая процедура очень оздоравливает почву, избавляет от сорной травы.
Мульча
В измельченном виде бархатцами можно устилать междурядья вокруг любых огородных растений. Такая мульча отпугнет вредителей и защитит от болезней, оздоровит землю.
Настой против вредителей
Измельченные растния залить водой, взяв компоненты в равных частях. Настой готовится двое суток в темноте. Потом он подойдет для опрыскивания огородных культур от паразитов.
Целебные свойства
В составе бархатцев найдены компоненты, проявляющие бактерицидные и противораковые свойства.
Из цветов извлекают эфирные масла, применяемые при микозах, различных воспалительных процессах.
Опубликовано: Храмова Оксана
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