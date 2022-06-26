Европа без газа: нет тепла, возможностей и новых технологий

Природный газ в Европе использовался не только для тепла, но и для изготовления микрочипов. После отказа от поставок с России его заменить нечем. Чем это закончится?

Использование газа как топлива знают все - это основная его функция. Однако он также применяется при изготовлении микрочипов. И самое важное, что его заменить нечем. Что происходит?

Из-за отказа импорта микрочипов, власти РФ незамедлительно отреагировали на запрет и перестали поставлять в недружественные страны аргон, гелий, неон и другие инертные газы. Теперь их разрешено вывозить лишь с разрешения Минпромторга.

Для информации, Россия является одним из крупнейших поставщиков инертного газа, такого как неон, который крайне необходим для изготовления микрочипов. Дело в том, что в неоне функционируют лазеры в литографах. Они как бы выжигают на пластинках рисунок, который в последствии станет чипом.

Хотя такой запрет может стать проблемой не только для Европы, но и для всего мира. Пожалуй дефицита технологий - такого мало кто хочет. Но посмотрим к чему в дальнейшем приведет этот вопрос.

Но проблема все равно была бы актуальной, потому что неон требует очистки, а данную работу осуществляла Украина. Сейчас этим может заняться Китай, но нужно дождаться удовлетворения всех документов. Грядущая война несет не только разруху между двумя странами, но также и глобальный кризис для всего мира.