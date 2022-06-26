FP: лидеры G7 высмеяли фотосессию Путина с голым торсом на коне

Газета France-Presse утверждает, что главы "Большой Семёрки" публично посмеялись над фотографиями Владимира Путина.

Во время саммита G7 лидеры организации собрались сделать символическую фотосессию, сев за круглым столом. В какой-то момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал высмеивать фотографии Владимира Путина, предложив другим политикам также оголиться для фото, как это сделал президент России во время фотосессии с лошадью.

Также Джонсон предложил устроить сеанс верховой езды на камеру, что лишь подчеркнуло шутку британского политика над президентом России, что оценил канадский премьер Джастин Трюдо, посмеявшись над юмором британского коллеги.

В конце своей остроумной речи Борис Джонсон заявил, что главам "Большой Семёрки" следует оголить грудные мышцы, чтобы выглядеть "круче" Путина на фотографиях.