Советник Эрдогана заявил о нежелании Турции вводить санкции против РФ

Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын утверждает, что Турция не поддержит санкции Запада против России.

В эфире турецкого телеканала Haberturk глава канцелярии Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что администрация турецкой Анкары не станет вводить санкции против России в угоду странам Запада.

Примечательно, что аналогичное заявление в минувшем мае уже делал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, также сообщив о нежелании Анкары вводить санкции против Москвы.

Сам президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что у его страны хорошие взаимоотношения как с Россией, так и с Украиной, однако суверенитет последней Анкара будет поддерживать.