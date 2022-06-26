Советник Эрдогана заявил о нежелании Турции вводить санкции против РФ
Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын утверждает, что Турция не поддержит санкции Запада против России.
В эфире турецкого телеканала Haberturk глава канцелярии Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что администрация турецкой Анкары не станет вводить санкции против России в угоду странам Запада.
Примечательно, что аналогичное заявление в минувшем мае уже делал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, также сообщив о нежелании Анкары вводить санкции против Москвы.
Сам президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что у его страны хорошие взаимоотношения как с Россией, так и с Украиной, однако суверенитет последней Анкара будет поддерживать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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