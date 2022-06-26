Около 500 мирных жителей остаются на заводе «Азот» в Северодонецке
Пресс-служба народной милиции ЛНР сообщила о пятиста мирных жителях на территории комбината "Азот".
В ходе общения с прессой офицер НМ Луганской Народной республики Кирилл Генсер сообщил, что на предприятии "Азот" в городе Северодонецк заблокировано порядка пятиста мирных граждан.
26 июня один из вырвавшихся с "Азота" мужчин в беседе с журналистом издания "РИА Новости" заявил, что представители вооружённых сил Украины удерживали его на территории северодонецкого завода более двух месяцев.
Также ранее сбежавшая с "Азота" женщина утверждала, что в катакомбах предприятия прячутся до сорока западных наёмников. По данным народной милиции ЛНР, сегодня ночью они сбежали из Северодонецка, бросив современное вооружение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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