Дачники рассказали, чем нужно удобрять розы летом

Для того чтобы розы радовали вас не редкими одинокими бутонами, а обильным долгим цветением, им необходим правильный уход, в том числе своевременное внесение удобрений.

Роза очень хорошо относится к подкормкам, и благодаря им, радует владельцем длительным и нарядным цветением в теплый период года. Подкармливать ее я рекомендую для:

формирования многочисленных бутонов;

яркого и насыщенного окраса лепестков;

повышения прочности молодых побегов;

повышения стойкости растений к заболеваниям.

Летом я использую в качестве удобрения роз как органические, так и минеральные удобрения. Вношу их под корень или через опрыскивание.

Летом розы нуждаются в:

калии;

фосфоре;

кальции;

железе;

магнии.

Но при подкармливании роз имейте в виду, что чрезмерное внесение удобрений негативно сказывается на растениях, как и недостаток питательных веществ.

Подкармливаем розы летом:

Я за лето удобряю свои розарии несколько раз:

первый раз во время активного формирования бутонов, где-то вначале июня;

второй после первой волны цветения, чтобы растение набралось сил для формирования новых завязей.

Удобряем разные виды роз:

цветущие один раз сорта подкармливаются при формировании бутонов и после цветения. Я их удобряю фосфорно-калийными составами;

цветущие два раза в сезон кусты удобряются по той же схеме, но регулярно. То есть перед каждым цветением и после него. Для этого я применяю комплексные минеральные удобрения.

Правила удобрения роз:

Чтобы повысить иммунитет растения рекомендуется использовать разные подкормки. В самом начале лета я использую для роз:

куриный помет;

коровяк;

древесную золу.

Раствор из зольного порошка. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии

В июле я подкармливаю кусты комплексными минеральными препаратами:

«Глорией»;

«Агриколой»;

«Азовитом».

Перед первым цветением растения нуждаются в:

аммиачной селитре;

сернистом калии;

суперфосфоте.

Вносятся они либо под корень, либо по листве.

После цветения я подкармливаю розы:

суперфосфатом;

сернистым калием;

калимагнезией;

древесной золой.

Из старых проверенных методов я отдаю предпочтение:

банановой кожуре;

яичной скорлупе;

листьям крапивы.

Но для лучшего результата, я все же рекомендую использовать бабушкины методы в комплексе с минеральными удобрениями.

Советы специалиста:

не используйте в летний период удобрения с большим количеством азота;

во время цветения подкармливайте кусты только при необходимости;

не превышайте дозировку, указанную производителем;

удобряйте кусты под корень только при влажной почве;

в сильную жару лучше удобрять растения при помощи опрыскивания.

В заключение хочу отметить, что регулярное подкармливание кустов роз позволит вам любоваться их яркими, ароматными и долгоцветущими бутонами практически весь теплый период. Главное знать, как, чем и когда подкармливать розы, чтобы это пошло им на пользу, а не во вред.