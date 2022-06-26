Дачники рассказали, чем нужно удобрять розы летом
Для того чтобы розы радовали вас не редкими одинокими бутонами, а обильным долгим цветением, им необходим правильный уход, в том числе своевременное внесение удобрений.
Роза очень хорошо относится к подкормкам, и благодаря им, радует владельцем длительным и нарядным цветением в теплый период года. Подкармливать ее я рекомендую для:
формирования многочисленных бутонов;
яркого и насыщенного окраса лепестков;
повышения прочности молодых побегов;
повышения стойкости растений к заболеваниям.
Летом я использую в качестве удобрения роз как органические, так и минеральные удобрения. Вношу их под корень или через опрыскивание.
Летом розы нуждаются в:
калии;
фосфоре;
кальции;
железе;
магнии.
Но при подкармливании роз имейте в виду, что чрезмерное внесение удобрений негативно сказывается на растениях, как и недостаток питательных веществ.
Подкармливаем розы летом:
Я за лето удобряю свои розарии несколько раз:
первый раз во время активного формирования бутонов, где-то вначале июня;
второй после первой волны цветения, чтобы растение набралось сил для формирования новых завязей.
Удобряем разные виды роз:
цветущие один раз сорта подкармливаются при формировании бутонов и после цветения. Я их удобряю фосфорно-калийными составами;
цветущие два раза в сезон кусты удобряются по той же схеме, но регулярно. То есть перед каждым цветением и после него. Для этого я применяю комплексные минеральные удобрения.
Правила удобрения роз:
Чтобы повысить иммунитет растения рекомендуется использовать разные подкормки. В самом начале лета я использую для роз:
куриный помет;
коровяк;
древесную золу.
Раствор из зольного порошка. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии
В июле я подкармливаю кусты комплексными минеральными препаратами:
«Глорией»;
«Агриколой»;
«Азовитом».
Перед первым цветением растения нуждаются в:
аммиачной селитре;
сернистом калии;
суперфосфоте.
Вносятся они либо под корень, либо по листве.
После цветения я подкармливаю розы:
суперфосфатом;
сернистым калием;
калимагнезией;
древесной золой.
Из старых проверенных методов я отдаю предпочтение:
банановой кожуре;
яичной скорлупе;
листьям крапивы.
Но для лучшего результата, я все же рекомендую использовать бабушкины методы в комплексе с минеральными удобрениями.
Советы специалиста:
не используйте в летний период удобрения с большим количеством азота;
во время цветения подкармливайте кусты только при необходимости;
не превышайте дозировку, указанную производителем;
удобряйте кусты под корень только при влажной почве;
в сильную жару лучше удобрять растения при помощи опрыскивания.
В заключение хочу отметить, что регулярное подкармливание кустов роз позволит вам любоваться их яркими, ароматными и долгоцветущими бутонами практически весь теплый период. Главное знать, как, чем и когда подкармливать розы, чтобы это пошло им на пользу, а не во вред.
Опубликовано: Ангелина Крент
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