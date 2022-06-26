Администрация Эрдогана сообщила о готовности Турции к спецоперации в Сирии

Пресс-служба администрации Тайипа Эрдогана утверждает, что турецкая армия готова к специальной военной операции в Сирии.

Пресс-служба канцелярии Тайипа Эрдогана сообщает ,что вооружённые силы Турции готовы к началу специальной военной операции на севере Сирии. Сам Эрдоган заявил, что операция носит антитеррористический характер и может быть начала в любое время.

При этом Тайип Эрдоган отметил, что турецкая армия не планирует покушаться на суверенитет Сирии и желает лишь истребить угрожающий Турции терроризм в регионе.

Примичательно, что множество российских политиков неоднократно призывали правительство Турции отказаться от идеи проведения спецоперации в Сирии.