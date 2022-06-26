Иосиф Пригожин возмутился происходящим у гроба Шатунова, люди делали селфи у тела на траурной церемонии

Пришедшие на похороны культового солиста легендарной группы "Ласковый май" Юрия Шатунова желали сделать памятные фото. Каждый пятый хотел получить селфи на фоне гроба с телом.

Люди подходили со смартфонами и бессовестно фотографировались рядом с умершим, создавая столпотворение на проходе и мешая проведению церемонии прощания.

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью с радиостанцией "Говорит Москва" так прокомментировал происходящее в этот скорбный день:

«Отсутствие культуры. Дело всё в том, что мы вообще немножко все сошли с ума с этими телефонами, с этими выкладками. Это сегодня тенденция времени — люди выкладывают. У меня такое ощущение, что многие люди куда-либо ходят и что-либо делают только ради того, чтобы что-нибудь куда-нибудь да выложить. С другой стороны, они приходят проститься со своим кумиром. Конечно же, это не очень эстетично выглядит, когда человек с телефоном селфи делает или ещё что-то на похоронах. В этом нет ничего хорошего. Селфи — я и гроб. Ужас вообще».

По информации РИА Новости, проститься с певцом пришли сотни почитателей его таланта.

Люди приносили с собой большие букеты белых роз, рядом с траурным залом постоянно дежурили бригады скорой помощи.

Юрий Шатунов умер ночью 23 июня, солисту "Ласкового мая" было 48 лет. Причиной трагического конца стал обширный инфаркт миокарда.