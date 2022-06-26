Транзит российских грузов в Калиниград через территорию ЕС оказался под угрозой

Против решения ЕС о транзите российских грузов в Калининград через территорию Евросоюза неожиданно выступил один из его членов.

Еврокомиссия планирует разрешить неограниченный транзит российских товаров через ЕС.

В соответствии с готовящимся документом подсанкционные российские грузы смогут проходить транзитом через ЕС в Калининград по так называемой схеме "из России в Россию".

Однако неожиданно проив выступила Литва, которая заявила, что наложит на это решение вето.

Причины такого хода неясны, поэтому представитель МИД РФ Мария Захарова позволила себя мягко поинтересоваться, а что собственно происходит: