Транзит российских грузов в Калиниград через территорию ЕС оказался под угрозой
Против решения ЕС о транзите российских грузов в Калининград через территорию Евросоюза неожиданно выступил один из его членов.
Еврокомиссия планирует разрешить неограниченный транзит российских товаров через ЕС.
В соответствии с готовящимся документом подсанкционные российские грузы смогут проходить транзитом через ЕС в Калининград по так называемой схеме "из России в Россию".
Однако неожиданно проив выступила Литва, которая заявила, что наложит на это решение вето.
Причины такого хода неясны, поэтому представитель МИД РФ Мария Захарова позволила себя мягко поинтересоваться, а что собственно происходит:
Так это санкции ЕС, которым должна подчиниться Литва, или Литва диктует ЕС свои правила?
Хотя бы на этот, один единственный вопрос Брюссель может нормально ответить? Чётко, внятно, без американского суфлёра.
Опубликовано: Андрей Авдей
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