В израильской больнице родственникам выдали не ту бабушку

Одновременно курьёзный и трагический случай произошел в Израиле, где родственники похоронили чужого человека.

25 июня в одной из больниц города Хафы родственникам выдали для погребения тело чужого человека.

Как сообщает информационное агенство "Вести Израиль", в пятницу в больнице Хайфы умерли две пожилых женщины.

В это же день родственники одной из них приехали забрать тело, но из-за ошибки медицинского персонала было выдано тело чужой женщины, которая была похоронена в этот же день.

Ошибка вскрылась сегодня, когда приехали родственники второй умершей женщины.

Администрация больницы принесла родным искренние извинения и активно подключилась к разрешению сложившейся ситуации.

Сами же родственники обратились за советом к местным равинам.