В израильской больнице родственникам выдали не ту бабушку
Одновременно курьёзный и трагический случай произошел в Израиле, где родственники похоронили чужого человека.
25 июня в одной из больниц города Хафы родственникам выдали для погребения тело чужого человека.
Как сообщает информационное агенство "Вести Израиль", в пятницу в больнице Хайфы умерли две пожилых женщины.
В это же день родственники одной из них приехали забрать тело, но из-за ошибки медицинского персонала было выдано тело чужой женщины, которая была похоронена в этот же день.
Ошибка вскрылась сегодня, когда приехали родственники второй умершей женщины.
Администрация больницы принесла родным искренние извинения и активно подключилась к разрешению сложившейся ситуации.
Сами же родственники обратились за советом к местным равинам.
Опубликовано: Андрей Авдей
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