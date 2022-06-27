Андрей Разин решил продолжить судебные разбирательства за песни "Ласкового мая" даже после смерти Юрия Шатунова

В смерти легендарного певца близкие и поклонники обвиняют Разина. По их мнению, именно затянувшийся судебный процесс по поводу творческого наследия музыкального коллектива довел его солиста до инфаркта.

Смерть Юрия Шатунова не остановила Андрея Разина в его стремлении отсудить авторские права на хиты "Ласкового мая".

Разбирательства начались еще при жизни легендарного вокалиста и, по мнению близкого окружения Шатунова, изрядно подорвали его здоровье.

Незадолго до смерти от обширного инфаркта миокарда солист культовой группы смог отстоять свои права на песни.

Однако, по утверждению директора Юрия Шатунова, судебные баталии будут продолжены, потому что Андрей Разин уже подал кассационную жалобу.

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов:

«В чем причина того, что произошло? Почему у Юры душевные песни? Он их пропускал через душу, через сердце. И вот эту грязь он стал пропускать через себя. И сердце не выдержало… Оно разорвалось. У него обширный инфаркт. Сердце разорвалось в нескольких местах. Шансов выжить при таком инфаркте — ноль»

Певица Наталья Грозовская, бывшая жена Андрея Разина, не согласна с обвинениями в его адрес. Тема стала главным предметом обсуждения в передаче "Пусть говорят" на Первом канале, в программе приняла участие и сама Грозовская. По ее мнению, судебный процесс никак не мог стать причиной трагического события. Все случившееся экс-супруга Разина считает лишь нелепым стечением обстоятельств.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня, он не смог перенести внезапно случившийся обширный инфаркт миокарда.