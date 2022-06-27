Обрушение трибуны во время корриды в Колумбии привело к массовой гибели людей
В колумбийском городе Эль-Эспиналь обрушилась трёхэтажная трибуна со зрителями, спровоцировав человеческие жертвы.
Ночью 27 июня в колумбийском в городе Эль-Эспиналь проходили традиционные для страны бои с быками. Зрители зрелища расположились на деревянных трибунах высотой в три этажа.
В какой-то момент отдельный участок трибуны начал стремительно рушиться, в считанные секунды обвалившись вместе с гражданами, смотревшими за корридой на своих местах.
По данным местных колумбийских СМИ, в результате разрушения трибуны погибли как минимум четыре человека, в то время как сотни зрителей получили ранения различной степени тяжести.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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