Трагедией завершился праздник в Колумбии
Во время традиционного праздничного забега быков в Колумбии произошла трагедия.
Сегодня во время традиционного праздника забега быков в колумбийской провинции Толима муниципалитета Эспиналь произошла трагедия.
В разгар мероприятия на площади рухнули трибуны со зрителями.
По сообщениям местных СМИ погибли не мене двух человек, более шестидесяти получили ранения.
По другим источникам, число пострадавшиъх уже превысило 500, также сумел убежать разъярённый бык.
Опубликовано: Андрей Авдей
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