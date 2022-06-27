Умер советский и российский актёр Юрий Васильевич Горобец

На 91-м году жизни умер известный актер театра, кино и ТВ Юрий Васильевич Горобец.

Юрий Васильевич родился 15 марта 1932 года в городе Орджоникидзе (Владикавказ).

В 1955 году окончил ГИТИС, затем работал по распределению в театре имени Волкова в Ярославле, после переезда - в Одесском русском драматическом театре. С 1961-го служил в Московском театре имени Пушкина. В 1970 году перешел в театр имени Маяковскоог, с 1989 года - актер МХАТ имени Горького.

Актёр известен не только на театральных подмостках, но и в кино: он сыграл более сотни ролей в ставших классическим советских картинах: "Зеленый фургон", "Полосатый рейс", "Приходите завтра", "Голубая чашка", "Сыновья уходят в бой", "Хождение по мукам", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Государственная граница", "Не ходите, девки, замуж".