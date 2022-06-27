Огородники поделились секретом, как вырастить морковь без гнили и трещин

Предотвратить эти неприятности можно с помощью специального раствора и прореживания.

Для того, чтобы морковь выросла чистой и сладкой, после второго прореживания ее необходимо полить раствором на основе борной кислоты и марганцовки.

Приготовить такой раствор просто: на 10 литров воды берется по 3 грамма каждого вещества. Этого объема хватает на 4 квадратных метра грядок.

Предварительно землю нужно пролить чистой водой, а потом этим раствором. Через три недели полив следует повторить.

А для того, чтобы на моркови не было трещин и чтобы она не росла "рогатой", необходимо ее вовремя проредить. Если минимальное расстояние между растениями будет не меньше 5 сантиметров, проблем с морковкой не будет - она вырастет красивой и качественной.