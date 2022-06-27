Лук позеленеет на глазах, если подкормить его специальной подкормкой
После такого полива пожелтевшие посадки лука быстро преобразятся и примут здоровый вид.
Эта чудо-подкормка готовится на основе трех компонентов: кефира, древесной золы и борной кислоты.
Сначала 5 г борной кислоты нужно растворить в горячей воде. Это обязатедьное условие, так как в холодной воде она плохо растворяется.
Затем раствор доводится до 10 литров, после чего в него добавляется полтора стакана кефира и 100 г древесной золы. Этого количества раствора хватит на полив 4-х квадратных метров посадок.
Кефир уникален тем, что защищает растения от грибковых заболеваний, богат микро- и макроэлементами и питательными веществами.
В начале вегетации для лука важны азотные удобрения - настой куриного помета, травы либо мочевины в расчете 2 столовые ложки на 10 литров воды.
Также в два первых месяца роста лук необходимо обильно поливать раз в неделю, особенно в сухую погоду, так как эта культура очень влаголюбивая.
Благодаря такому уходу лук вырастет сочным и ярко-зеленым.
Опубликовано: Наталья Павлова
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