Лук позеленеет на глазах, если подкормить его специальной подкормкой

После такого полива пожелтевшие посадки лука быстро преобразятся и примут здоровый вид.

Эта чудо-подкормка готовится на основе трех компонентов: кефира, древесной золы и борной кислоты.

Сначала 5 г борной кислоты нужно растворить в горячей воде. Это обязатедьное условие, так как в холодной воде она плохо растворяется.

Затем раствор доводится до 10 литров, после чего в него добавляется полтора стакана кефира и 100 г древесной золы. Этого количества раствора хватит на полив 4-х квадратных метров посадок.

Кефир уникален тем, что защищает растения от грибковых заболеваний, богат микро- и макроэлементами и питательными веществами.

В начале вегетации для лука важны азотные удобрения - настой куриного помета, травы либо мочевины в расчете 2 столовые ложки на 10 литров воды.

Также в два первых месяца роста лук необходимо обильно поливать раз в неделю, особенно в сухую погоду, так как эта культура очень влаголюбивая.

Благодаря такому уходу лук вырастет сочным и ярко-зеленым.