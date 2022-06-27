Проверенные средства: как победить луковую и морковную муху

Насекомых можно эффективно отпугнуть растворами, которые легко приготовить в домашних условиях.

Луковая мушка доставляет огородникам много хлопот.

Побороть этого вредителя можно березовым дегтем, который еще служит для лука и питанием. Чтобы приготовить раствор, нужно растворить одну столовую ложку дегтя в 10 литрах воды.

Можно использовать для борьбы с луковой мухой и аммиак, который одновременно является азотной подкормкой (за сезон можно сделать три такие подкормки).

На 10 литров воды нужно взять 40 мл аммиака и добавить в этот раствор 200 г (стакан) мела, хорошенько все размешать и полить лук под корень - на один кустик пол-литра раствора.

Все эти подкормки нужно делать по влажной почве. Есть еще один способ борьбы с луковой мухой - опудривание луковых грядок древесной золой.

Что касается морковной мухи, то ее можно отпугнуть раствором на основе красного или черного перца. Для этого одну столовую ложку перца нужно растворить в 10 литрах воды, и этим раствором опрыскать морковь перед ее прореживанием.

Одного ведра такого раствора хватает на 10 квадратов посадок.