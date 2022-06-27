Проверенные средства: как победить луковую и морковную муху
Насекомых можно эффективно отпугнуть растворами, которые легко приготовить в домашних условиях.
Луковая мушка доставляет огородникам много хлопот.
Побороть этого вредителя можно березовым дегтем, который еще служит для лука и питанием. Чтобы приготовить раствор, нужно растворить одну столовую ложку дегтя в 10 литрах воды.
Можно использовать для борьбы с луковой мухой и аммиак, который одновременно является азотной подкормкой (за сезон можно сделать три такие подкормки).
На 10 литров воды нужно взять 40 мл аммиака и добавить в этот раствор 200 г (стакан) мела, хорошенько все размешать и полить лук под корень - на один кустик пол-литра раствора.
Все эти подкормки нужно делать по влажной почве. Есть еще один способ борьбы с луковой мухой - опудривание луковых грядок древесной золой.
Что касается морковной мухи, то ее можно отпугнуть раствором на основе красного или черного перца. Для этого одну столовую ложку перца нужно растворить в 10 литрах воды, и этим раствором опрыскать морковь перед ее прореживанием.
Одного ведра такого раствора хватает на 10 квадратов посадок.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Иосиф Пригожин возмутился происходящим у гроба Шатунова, люди делали селфи у тела на траурной церемонии
Огородники поделились секретом, как вырастить морковь без гнили и трещин
Юрий Шатунов будет кремирован для частичного захоронения в Германии
Умер советский и российский актёр Юрий Васильевич Горобец
Четыре громких взрыва раздались в центре Киева