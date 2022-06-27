Реакция пользователей сети на желание лидеров G7 стать "круче" Путина удивила

Пользователи сети отреагировали на желание лидеров G7 сделать фото "круче" Путина довольно неожиданно.

Попытка лидеров "Большой семерки" обсудить фотосессию с демонстрацией "грудных мышц" и стать "круче Путина" вызвала шквал комментариев в сети.

Однако, против ожидания, эти комментарии были далеко не в поддержку акции, а наоборот.

Например, одни задались вопросом:

неужели на саммите нечем было занятья?

Другие выразили сомнение, что Байден сможет повторить фото Путина на коне:

ведь он не способен удержаться и на велосипеде

Третьи же искренне пожалели лошадь, которая достанется Джонсону: