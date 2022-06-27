Реакция пользователей сети на желание лидеров G7 стать "круче" Путина удивила
Пользователи сети отреагировали на желание лидеров G7 сделать фото "круче" Путина довольно неожиданно.
Попытка лидеров "Большой семерки" обсудить фотосессию с демонстрацией "грудных мышц" и стать "круче Путина" вызвала шквал комментариев в сети.
Однако, против ожидания, эти комментарии были далеко не в поддержку акции, а наоборот.
Например, одни задались вопросом:
неужели на саммите нечем было занятья?
Другие выразили сомнение, что Байден сможет повторить фото Путина на коне:
ведь он не способен удержаться и на велосипеде
Третьи же искренне пожалели лошадь, которая достанется Джонсону:
такой вес способен сломать любой хребет
Опубликовано: Андрей Авдей
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