Канада отправляет два военных корабля в Балтийское море
Канада в воскресенье направила два военных корабля в Балтийское море, они присоединились к двум фрегатам, уже присутствующим в регионе, для усиления восточного фланга НАТО.
Корабли HMC Kingston и Summerside будут развернуты в течение четырех месяцев в рамках мер сдерживания в Центральной и Восточной Европе, начатых после аннексии Крыма Россией в 2014 году, говорится в заявлении ВМС Канады.
В октябре корабли примут участие в учениях по подводному разминированию и поддержат «высокий уровень готовности», что позволит им и эффективно реагировать в поддержку любой операции НАТО, отмечают в ведомстве.
HMCS Halifax и Montreal должны вернуться в июле из операции Reassurance , целью которой является сдерживание России от вмешательства в страны Центральной и Восточной Европы, и которая является крупнейшей по численности личного состава возглавляемой Канадой в Европе в течение десятилетия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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