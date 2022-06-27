В Бахрейне пройдет вторая встреча глав МИД арабских стран и Израиля

Дипломаты из США, Израиля и четырех арабских стран встретятся в Бахрейне в понедельник, заявили в воскресенье израильские официальные лица.

В марте министры иностранных дел этих четырех стран провели беспрецедентную встречу в Сде-Бокере, кибуце в пустыне Негев на юге Израиля, с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

Эмираты и Бахрейн были первыми арабскими странами Персидского залива, публично нормализовавшими отношения с Израилем в сентябре 2020 года по инициативе Дональда Трампа, тогдашнего президента США. Затем их примеру последовало Марокко.

Эти так называемые соглашения Авраама нарушили десятилетний арабский консенсус, обуславливавший установление отношений с Израилем решением палестинского вопроса.

Вашингтон заявляет, что надеется, что страны, собравшиеся в Сде-Бокере, будут встречаться ежегодно, и что к ним присоединятся представители Палестинской автономии и Иордании, которые связаны с Израилем мирным договором с 1994 года.

Эти встречи направлены на углубление сотрудничества в таких областях, как водные ресурсы, туризм, здравоохранение и продовольственная безопасность. Израиль также разделяет с несколькими странами Персидского залива опасения по поводу ядерной программы Ирана, который, несмотря на его опровержения, подозревается в стремлении заполучить атомное оружие.

Президент Ирана Эбрагим Раиси, со своей стороны, в воскресенье раскритиковал любое сближение между арабскими странами и Израилем, заклятым врагом Исламской Республики.

«Нормализация отношений с сионистским режимом (...) не решит ни одной проблемы в регионе, а усугубит ее», — предупредил он.

На встрече в марте Энтони Блинкен выразил поддержку Соглашениям Авраама, но предупредил, что они не могут заменить израильско-палестинский мирный процесс.

«Встреча в понедельник представляет собой важный шаг в преддверии ожидаемого визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Израиля.

Президент Байден должен посетить Израиль, оккупированный Западный берег и Саудовскую Аравию с 13 по 16 июля.

Это будет его первая поездка на Ближний Восток в качестве президента США. Джо Байден также планировал принять участие в саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ), дипломатическом форуме, объединяющем несколько арабских стран региона в Саудовской Аравии.