Amnesty International обвиняет Литву в пытках и насильственном удерживании беженцев из Сирии и Ирака
Правозащитная организация Amnesty International выдвинула серьезные обвинения в адрес Литвы.
Аmnesty International обвинила Литву в нарушении прав человека при обращении с беженцами разных национальностей.
В то время как в Литве беженцев из Украины встречают с распростертыми объятиями, тех, кто ищет защиты в таких странах, как Ирак или Сирия, незаконно заключают в тюрьму, подвергают жестокому обращению и депортируют.
Об этом свидетельствует опрос мигрантов в двух литовских центрах содержания под стражей, говорится в отчете правозащитной организации. В то же время Amnesty обвинила ЕС в пассивном попустительстве действиям в прибалтийском государстве, члене союза.
Согласно отчету, опрошенные мигранты жаловались на унижения со стороны властей и бесчеловечные условия содержания в тюрьмах.
«Литовские власти месяцами произвольно удерживают тысячи людей в захудалых военных центрах содержания под стражей, где они подвергаются пыткам и другим видам жестокого обращения», — говорится в сообщении Amnesty.
«Им отказывают в доступе к справедливым процедурам предоставления убежища, чтобы они могли добровольно вернуться в страны, из которых бежали», - отметили в организации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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