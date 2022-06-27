Урсула фон дер Ляйен намерена сказать «Путину в лицо все, что думает о нем»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась против бойкота саммита G-20 осенью, даже если президент России Владимир Путин примет участие в этой встрече.

«Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, я не ратую за это», — сказала фон дер Ляйен в воскресенье вечером ZDF «Heute Journal».

«На мой взгляд, G 20 слишком важна, в том числе для развивающихся стран, развивающихся стран, чтобы мы позволили Путину снова разрушить этот орган», - сообщила политик.

Следующий саммит двадцати наиболее важных промышленно развитых и развивающихся стран состоится на индонезийском острове Бали в середине ноября. В группу входит и Россия.

«Важно сказать Путину в лицо, что мы думаем о нем», — сказала фон дер Ляйен, имея в виду конфликт на Украине.