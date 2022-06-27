Умер советский и российский актёр Борис Горобец
В возрасте 90 лет ушёл из жизнь народный артист России Юрий Васильевич Горобец.
27 июня Московский драматический театр имени А.С. Пушкина на своём официальном сайте сообщил о том, что в возрасте 90 лет ушёл из жизни актёр Борис Горобец. Причина смерти не уточняется.
Примечателен тот факт, что Горобец начал свой путь становления актёра именно в театре имени А.С. Пушкина. В последние годы актёр творил в театре МХАТе имени Горького вплоть до момента своей смерти.
Актёр театра и кино Борис Горобец запомнился зрителям своими ролями в фильмах«Полосатый рейс», «Не ходите, девки, замуж», «Экипаж», «Люди на болоте», «Человек меняет кожу» и многими другими.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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