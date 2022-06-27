Bloomberg: Россия объявила дефолт по госдолгу впервые с 1918 года

Газета Bloomberg утверждает, что правительство России объявило первый за сто лет дефолт по государственному долгу, не выполнив обязательства перед западными инвесторами.

Утром 27 июня американское новостное агентство Bloomberg опубликовало новую статью, в которой сообщила, что впервые за последние сто лет правительство России объявила дефолт по суверенному госдолгу в результате невозможности выполнить долговые обязательства перед иностранными кредиторами.

По данным Bloomberg, лимит на погашение долга в сто миллионов долларов Россией закончился именно сегодня, в результате чего Москва вынужденно объявляет технический дефолт. При этом сами публицисты Bloomberg подчёркивает, что в нынешних условиях подобная форма дефолта мало влияет на российскую экономику и жить россиян в целом.

Примечательно, что ранее глава российского Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова выплачивать госдолг в рублях, ввиду чего дефолта в стране не предвидится.