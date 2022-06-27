Издание «Taz» раскритиковало власти Баварии за прием участников G-7
Глав государств «семерки» и высокопоставленных чиновников их кабинетов в Баварии встретили в традициях альпийских поселений.
Горные стрелки, женщины и дети в традиционных костюмах: прием в аэропорту Мюнхена вызвал бурное обсуждение в соцсетях.
«Для меня немцы никогда так не одеваются, когда я приезжаю в гости», — написал британский обозреватель Ян Бреммер.
Газета «Taz» поместила на первой полосе отзыв о премьер-министре Баварии Маркусе Сёдере.
«Наконец-то коренные народы на саммите G-7», — говорится в нем.
«У Маркуса Сёдера был важный момент в субботу вечером», пишет Taz на своем Интернет-ресурсе: «Он первым пожал руку президенту США Джо Байдену в аэропорту Мюнхена. Затем он помахал девушке в грязной сорочке и мальчику в ледерхозенах, которые вручили высокому гостю букет бело-голубых цветов».
Чтобы не осталось никаких сомнений относительно того, кто был настоящим хозяином встречи G7, премьер-министр Баварии ранее написал в Твиттере :
«Добро пожаловать в Баварию. Мы приветствуем самых важных глав государств мира».
Как заметили журналисты издания, среди фотографий, прикрепленных к этому посту баварского премьера, не было фотографии с приемом канцлера Олафа Шольца. Зато сам Маркус Сёдер примелькался.
«Одного не хватало. Сёдер о? О нет, Олаф Шольц», - отметили такую несправедливость в немецком издании.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Курс доллара в России упал до многолетних минимумов и продолжает снижаться
Диана Спенсер: как обычная девочка стала великой принцессой всех времен
Минфин Грузии объявил о закрытии границ страны с РФ из-за дождей
Times: Джонсон и Макрон договорились провести переговоры
Daily Mail: лидеры G7 выглядят смешно в попытках быть круче Путина