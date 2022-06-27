Издание «Taz» раскритиковало власти Баварии за прием участников G-7

Глав государств «семерки» и высокопоставленных чиновников их кабинетов в Баварии встретили в традициях альпийских поселений.

Горные стрелки, женщины и дети в традиционных костюмах: прием в аэропорту Мюнхена вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

«Для меня немцы никогда так не одеваются, когда я приезжаю в гости», — написал британский обозреватель Ян Бреммер.

Газета «Taz» поместила на первой полосе отзыв о премьер-министре Баварии Маркусе Сёдере.

«Наконец-то коренные народы на саммите G-7», — говорится в нем.

«У Маркуса Сёдера был важный момент в субботу вечером», пишет Taz на своем Интернет-ресурсе: «Он первым пожал руку президенту США Джо Байдену в аэропорту Мюнхена. Затем он помахал девушке в грязной сорочке и мальчику в ледерхозенах, которые вручили высокому гостю букет бело-голубых цветов».

Чтобы не осталось никаких сомнений относительно того, кто был настоящим хозяином встречи G7, премьер-министр Баварии ранее написал в Твиттере :

«Добро пожаловать в Баварию. Мы приветствуем самых важных глав государств мира».

Как заметили журналисты издания, среди фотографий, прикрепленных к этому посту баварского премьера, не было фотографии с приемом канцлера Олафа Шольца. Зато сам Маркус Сёдер примелькался.

«Одного не хватало. Сёдер о? О нет, Олаф Шольц», - отметили такую несправедливость в немецком издании.