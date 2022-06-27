Daily Mail: лидеры G7 выглядят смешно в попытках быть круче Путина

Издание Daily Mail раскритиковало глав "Большой семёрки", которые во время фотосессии на саммите пытались сделать фотографию лучше, чем у Владимира Путина.

27 июня британская газета Daily Mail выпустила колонку, посвящённую начавшемуся вчера саммиту "Большой семёрки". В ходе мероприятия Байден, Джонсон, Макрон, фон дер Ляйен и прочие попробовали устроить фотосессию, во время которой прямым текстом говорили, что пытаются сделать фотографии "круче", чем у Владимира Путина.

В комментариях к публикации тысячи пользователей жестко раскритиковали лидеров западного мира: некоторые иронично шутили, что Джо Байден хотя бы нашёл своё место за столом, другие же утверждали, что политики ведут себя инфантильно и крайне непрофессионально.

Примечательно, что среди пользователей портала Daily Mail доминировало мнение о том, что главы "Большой Семёрки" не осмелились бы сказать Путину в лицо всё то, что было произнесено за столом переговоров.