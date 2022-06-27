Песков: Россию не смогут отключить от интернета

Спецпредставитель президента РФ по цифроввизации Дмитрий Песков заявил о невозможности отключения интернета в России.

Российский политический деятель Дмитрий Песков на прошедшем Петербуржском международном экономическом форуме дал интервью представителям СМИ в котором он рассказал о том, что даже если Россию попробуют отключить от всемирной паутины, российский интернет всё равно продолжит своё существование.

"А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет",- сказал в своём пресс-релизе Песков.

Важно отметить, что недавно подобное заявление касательно невозможности отключения России от интернета делал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.