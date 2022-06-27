Daimler Truck устроил демонстрацию грузовиков на водородном топливе

По заявлению компании Daimler Truck грузовики с водородными баками будут представлены на презентации в понедельник в Вёрте, ФРГ.

Это тестовые автомобили, которые прошли обкатку по дорогам общего пользования.

Генеральный директор Daimler Truck Мартин Даум объявил, что первые грузовики на водороде должны появиться на рынке к 2025 году. Во второй половине десятилетия грузовик на топливных элементах будет запущен в серийное производство. У него должно быть два водородных бака и запас хода около 1000 километров.

Отрасль грузовых автомобилей находится под давлением ЕС, требуя соблюдения обязательных целей по защите климата. Новые модели должны сократить выбросы в атмосферу в среднем на 15% к 2025 году и не менее чем на 30% к 2030 году. Базовым периодом выбраны 2019/2020 годы. В случае несоблюдения требований предусмотрены высокие штрафы.

Чтобы обеспечить производство, Daimler Truck вместе с Volvo намерен построить завод по производству топливных элементов в Вайльхайм-ан-дер-Тек, Швабия. Будет открыто 800 рабочих мест. За этот проект отвечает совместное предприятие Cellcentric.

При переходе от двигателя внутреннего сгорания к новым приводам Daimler Truck делает ставку на аккумуляторы и топливные элементы. Ожидается, что к концу десятилетия на коммерческие автомобили с нулевым уровнем выбросов будет приходиться до 60 процентов продаж. Производитель входит в число ведущих мировых отраслевых компаний, в нем работает более 100 000 человек.

Daimler Truck участвует в нескольких партнерских программах по созданию инфраструктуры для заправки водородом. Есть договоренность с энергетическими гигантами BP, Shell и TotalEnergies о создании водородных заправок.