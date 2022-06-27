Daily Mail: лидеры G7 стали «клоунами, умеющими только лгать и жульничать»
Британский таблоид Daily Mail прокомментировал желание лидеров G7 выглядеть лучше Путина.
По информации издания Daily Mail британцы высмеяли поведение глав «Большой семёрки», которые решили продемонстрировать мировой общественности своё чувство юмора пытаясь пошутить над фотографией Владимира Путина во время отдыха в Тыве.
"Русский медведь и семь гномов", - реакция одного из читателей Daily Mail на желание политических деятелей раздеться для фото, чтобы попытаться превзойти президента Российской Федерации.
Стоит отметить, что есть и не осуждающие лидеров западного мира комментаторы. Например, один из пользователей был рад тому, что Байден смог занять своё место, возможно даже без знаменитой шпаргалки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Daily Mail: лидеры G7 выглядят смешно в попытках быть круче Путина