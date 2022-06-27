Американский публицист назвал «моральными уродами» политиков США и НАТО разогревших конфликт на Украине с 2014 года

США и Европа не заинтересованы в дипломатии, считает публицист Ноам Хомский, который обрисовал свою точку зрения на проблемы Украины в интервью для The Nation.

«Мы (США) играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала. Нравственных оснований для подобного не существует», - заявил он.

Также Хомский попытался объяснить роль Зеленского и его промашки на пути к конфликту с Россией.

«В 2019 году Владимир Зеленский был избран подавляющим большинством — я думаю, около 70 процентов голосов — на мирной платформе, плане осуществления мира с Восточной Украиной и Россией, как решения проблемы. Он начал продвигаться по ней и, по сути, попытался выйти на Донбасс, ориентированный на Россию восточный регион, чтобы реализовать то, что называется Минскими соглашениями-2. Это означало бы своего рода федерализацию Украины с определенной степенью автономии Донбасса, чего они и хотели. Что-то вроде Швейцарии или Бельгии. Его заблокировали правые ополченцы, которые угрожали убить его, если он будет упорствовать в своих усилиях», - рассудил публицист, отметив, что Зеленский в итоге не получил поддержки США в этом стремлении и вместо мира все покатилось к войне.

Хомский отметил, что в 2014 году США и НАТО начали вооружать Украину, проводить совместные учения и предпринимать шаги по интеграции страны в альянс. По его словам, «все это делалось сознательно с целью провокации».

«США стремились к этой политике постепенной интеграции Украины в военное командование НАТО. Это еще больше ускорилось, когда был избран президент Байден. В сентябре 2021 года вы могли прочитать об этом на сайте Белого дома и, конечно, русские знали об этом. Байден объявил о программе, совместном заявлении по ускорению процесса военной подготовки, военных учений, дополнительных вооружений в рамках того, что его администрация назвала «расширенной программой» подготовки к членству в НАТО.

В ноябре 2021-го процесс еще больше ускорился. Это все было до вторжения. Госсекретарь Энтони Блинкен подписал так называемую хартию, которая существенно формализовала и расширила эту договоренность. Представитель Госдепартамента признал, что до вторжения США отказывались обсуждать какие-либо опасения России в области безопасности», - рассказал эксперт.

В ответе на вопрос о целях США и ЕС в войне на Украине, Ноам Хомский сообщил, что они специально исключают дипломатической сценарий развязки конфликта, чтобы «понаблюдать», как мир будет катиться к хаосу.

«Вот в такие игры мы играем с жизнями украинцев, азиатов и африканцев, с будущим цивилизации, чтобы ослабить Россию, чтобы они достаточно страдали. Что ж, если вы хотите играть в эту игру, будьте честны. Моральной основы для этого нет. На самом деле, это морально ужасно. И люди, которые высоко ценят то, как мы отстаиваем принцип, являются моральными уроды, если подумать о том, о чем идет речь», - заключил эксперт.